Melhora econômica nos EUA continuará em 2025, projetam gestores de suprimentos

A melhora econômica nos Estados Unidos continuará em 2025, na visão dos executivos de compras e gestão de suprimentos do país. O relatório Previsão de Planejamento da Cadeia de Suprimentos elaborado pelo Instituto dos Gestores de Suprimento (ISM, na sigla em inglês) revelou que a expectativa é que as receitas aumentem em 17 de 18 indústrias de manufatura e 16 de 18 indústrias do setor de serviços.

Os gestores também esperam que as despesas de capital cresçam 5,2% no setor de manufatura (após um aumento de 5,6% em 2024) e aumentem 5,1% no setor de serviços (após um avanço de 2,8% em 2024).

O levantamento constatou que a previsão é de aumento do emprego de 0,8% na manufatura e 0,8% nos serviços.

"Os executivos de compras e suprimentos da indústria esperam ver um crescimento geral em 2025. Eles estão otimistas sobre as perspectivas gerais de negócios para o primeiro semestre de 2025 e mais animados sobre um crescimento mais rápido no segundo semestre", afirmou o presidente do Comitê de Pesquisa de Negócios de Manufatura do ISM, Timothy Fiore.

Em relação à dinâmica dos preços, os valores pagos por matérias-primas aumentarão 3% durante os primeiros cinco meses do ano, com um aumento geral de 3% em 2025, revelou o documento divulgado na segunda-feira.