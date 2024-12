Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 84,7 em dezembro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 85,6 em novembro para 84,7 pontos em dezembro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta terça-feira, 17. O resultado deste mês ficou abaixo da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do indicador.

O subíndice de expectativas econômicas do Ifo caiu de 87 em novembro para 84,4 em dezembro, enquanto o de condições atuais subiu de 84,3 pontos para 85,1. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. *Com informações da Dow Jones Newswires.