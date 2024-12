Oxxo inaugura 600 lojas após quatro anos de atuação no Brasil

Com quatro anos de atuação no Brasil, a rede de mercados de proximidade Oxxo caminha para o fim do ano com 600 lojas no País. Segundo a companhia, o número é um "marco" da companhia, que está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo e emprega mais de 4 mil pessoas em seu quadro de colaboradores.

Para os próximos cinco anos, o mercado brasileiro continuará sendo o grande foco da FEMSA para a expansão orgânica.

Além disso, a estratégia do Grupo Nós - detentor das marcas Oxxo e Shell Selec - é seguir expandindo e consolidando a sua atuação no Estado de São Paulo.

O CEO do Grupo Nós, Hugo Curiel, diz que o formato de Oxxo compõe um segmento que ainda tem um grande potencial de crescimento no Brasil. "Por isso, direcionamos a nossa estratégia nesses primeiros anos de atuação em uma expansão rápida e eficiente, e continuaremos assim, seguindo nosso planejamento de longo prazo", afirma.

A estratégia reforça a consolidação à longo prazo do formato no Brasil, praça prioritária de expansão da marca na América Latina para Femsa, que já conta com mais de 20 mil lojas em cinco países, sendo o Brasil uma das maiores em números de lojas, depois do México.