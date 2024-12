Bolsas da Europa fecham em alta, com CPIs impulsionando expectativas de cortes de juros por BCs

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 18, em sessão que contou com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro e do Reino Unido. Nos dois casos, as leituras favoreceram uma percepção de que os respectivos bancos centrais deverão adotar uma postura mais branda daqui em diante para lidar com a inflação. Investidores aguardam ainda a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após o fim do pregão europeu, quando é esperado um corte de 25 pontos base na taxa de juros do banco central americano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,16%, a 514,50 pontos.

O CPI britânico acelerou à taxa anual de 2,6% em novembro. Sem surpresas, o indicador elevou as apostas por relaxamento monetário do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) ao longo de 2025, que haviam sido drasticamente reduzidas na terça, na esteira de dado que mostrou avanço dos salários. Para a quinta-feira, a expectativa ainda é pela manutenção da taxa básica do BOE. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,05%, a 8.199,11 pontos.