Estoques de petróleo nos EUA caem 934 mil barris, revela DoE

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 92,4% na semana anterior para 991,8%, contrastando com a expectativa de alta a 92,6%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 108 mil barris, a 23,002 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA caiu a 13,604 milhões barris no período, ante 13,631 milhões barris no levantamento anterior. Fonte: Dow Jones Newswires