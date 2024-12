EUA: Associação de Combustíveis Renováveis saúda medida sobre E15 durante todo ano em orçamento

A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês) agradeceu nesta quarta-feira, 18, aos líderes do Congresso dos EUA por incluírem uma cláusula que permite a venda durante todo o ano do E15, de baixo custo e combustão mais limpa, no texto do projeto de lei de financiamento provisório do governo divulgado pela Câmara dos Deputados.

"Estamos muito satisfeitos em ver que a tão esperada correção que permite o E15 durante todo o ano está incluída nesse pacote", disse o presidente e CEO da RFA, Geoff Cooper. "Continuamos esperançosos de que a resolução contínua passará rapidamente pelo Congresso e chegará à mesa do presidente para assinatura. Permitir a venda do E15 durante todo o ano beneficiará os agricultores, os varejistas de combustível e, o mais importante, os consumidores que buscam opções mais limpas e de baixo custo na bomba".

A RFA também agradeceu aos muitos apoiadores bipartidários do etanol no Senado. A E15 é uma mistura da gasolina com 15% de etanol.