Fed continua comprometido em reduzir inflação dos EUA para meta de 2%, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou nesta quarta-feira, 18, o compromisso da autoridade em reduzir a inflação dos Estados Unidos para a meta de 2% ao ano. De acordo com ele, a economia está "forte" e fez progressos significativos em direção às metas do Fed. Nos últimos dois anos, o mercado de trabalho esfriou, mas continua "sólido" e a inflação se aproximou mais da meta de longo prazo de 2% ao ano.

"Estamos comprometidos em manter a força da nossa economia apoiando o emprego máximo e retornando a inflação à nossa meta de 2%", afirmou Powell, durante coletiva de imprensa, para comentar a última decisão de política monetária do Fed de 2024.

A maioria dos dirigentes decidiu por cortar os juros em 0,25 ponto porcentual, em linha com as expectativas do mercado. Com isso, a taxa básica da economia norte-americana foi para o intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano.