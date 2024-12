Haddad: Pacheco vai definir relatores com Padilha; PL dos militares não será votado esta semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 18, que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve definir os relatores do pacote fiscal na Casa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A Câmara já aprovou um texto, um projeto de lei complementar (PLP)que reforça o arcabouço fiscal com novos gatilhos e permite o bloqueio de emendas.

O encontro serviu para que governo e senadores "fizessem contas" para o prazo dessas votações. A expectativa é de que a Lei Orçamentária Anual (LOA) seja votada até sexta-feira, 20.

Segundo Haddad, a prioridade de votação, além do PLP, inclui os projetos de lei que altera o BPC e salário mínimo e a PEC, que traz a limitação dos supersalários. O texto que modifica o sistema de proteção social dos militares, enviado ao Congresso na terça-feira, 17, não deve ser apreciado nesta semana.