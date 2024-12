Lane, do BCE, alerta para risco de que tarifas de Trump pressionem crescimento da zona do euro

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, alertou nesta quarta-feira, 18, que eventuais tarifas impostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pode pressionar o crescimento econômico da zona do euro, embora ele veja o impacto na inflação como incerto.

Em webinar organizado pela MNI, Lane explicou que a postura protecionista dos EUA reduziria as exportações do bloco e enfraqueceria a economia global. O cenário poderia limitar a recuperação do consumo e dos investimentos, de acordo com ele.

"Esta situação pode ser amplificada por riscos geopolíticos, como a guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia e o trágico conflito no Médio Oriente, que pode perturbar o fornecimento de energia e o comércio global", afirmou.

O economista advertiu ainda para os riscos ligados aos efeitos defasados do aperto monetário. Por outro lado, Lane também não descarta que o relaxamento das condições financeiras deflagre uma retomada do consumo e dos investimentos. Para ele, a zona do euro está bem longe de uma recessão. *Com informações da Dow Jones Newswires.