Pacheco: De minha parte, há toda intenção de aprovar tanto pacote quanto PLOA

O presidente do Senado e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 18, que, de sua parte, "há toda a intenção" de colocar em votação e aprovar o pacote fiscal do governo e o projeto de lei orçamentária anual (PLOA) de 2025. Após cancelamento da sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, 19, destinada a votar o PLOA, Pacheco esclareceu que a decisão foi tomada "apenas e tão somente" porque o único item ainda a ser votado é a proposta orçamentária, que, para ser analisada, ainda depende da aprovação do pacote de contenção de gastos.

A ideia de Pacheco é marcar uma sessão semipresencial do Senado nesta quinta-feira para votar as medidas fiscais. Assim, a sessão conjunta para deliberação do PLOA pode ser remarcada para amanhã após a reunião do Senado, ou na sexta-feira, 20, ou "eventualmente" no sábado, 21.

"Meu desejo é que se paute a LOA, obviamente que depende do relator, lideranças, da Comissão Mista de Orçamento (CMO), mas de minha parte há toda intenção de aprovar tanto pacote como LOA", respondeu Pacheco ao ser questionado pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que disse inclusive concordar com a possibilidade de votação no sábado.