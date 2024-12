Padilha e Durigan participam de almoço de Haddad com Pacheco e líderes

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, também participam do almoço do chefe da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes nesta quarta-feira, 18. Há expectativa de que Padilha fale após o encontro.

Haddad chegou à residência oficial da presidência do Senado por volta das 12h40. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), chegou logo em seguida.

Na terça-feira, 17, a Câmara aprovou o projeto de lei complementar relatado pelo deputado Átila Lira (PP-PI) que cria "reforços" ao arcabouço fiscal, prevendo disparo de novos gatilhos para congelamento de gastos em caso de piora das contas públicas, além de permitir que o governo possa bloquear até 15% das emendas parlamentares.