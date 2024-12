Powell não descarta alta de juros em 2025, apesar de não ver esse como cenário provável

Powell também afirmou que a meta é atingir o índice cheio de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) - medida preferida de inflação do BC americano - em 2%, não apenas o núcleo, que exclui itens voláteis como preços de alimentos e energia. Na visão dele, a importância do núcleo e de indicadores subjacentes da inflação está na predição sobre a trajetória da inflação.

"Os preços de energia não preveem efeitos sobre a economia no longo prazo", apontou, citando este como um dos motivos pelos quais as tensões geopolíticas globais não têm sido relevantes para os EUA. "Seguimos monitorando as tensões porque continuam sendo um risco, mas os preços do petróleo seguem em queda e não há outros efeitos na atividade americana."