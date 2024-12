Rastreador de salários na zona do euro sugere que pressões salariais cairão em 2025, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) publicou quatro novos indicadores do rastreador de salários para o agregado de sete países participantes da zona do euro nesta quarta-feira, 18. O rastreador salarial do BCE com pagamentos únicos não suavizados indica um nível médio de crescimento salarial negociado de 4,8% em 2024, que diminuiria para 2,7% em 2025.

Atualmente, o indicador aponta para um forte crescimento dos salários negociados de 4,7% em 2024 (com base em uma cobertura média de 47,4% dos empregados nos países participantes), diminuindo para 3,2% em 2025 (com base em cobertura média de 32%).

Em termos mensais, espera-se que esse indicador atinja um pico de 5,4% no final de 2024, o valor mais alto registrado desde o início da série, em janeiro de 2013.