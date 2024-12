Aneel não tem detalhes sobre razões para a não transferência da Amazonas Energia, diz diretor

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta quinta-feira, 19, que o regulador não tem informações detalhadas sobre as razões para o atraso na transferência de controle da Amazonas Energia. Ele reconheceu, por outro lado, que há dificuldades administrativas e legais no procedimento.

A Âmbar Energia assinou em outubro o termo de transferência de controle para assumir a distribuidora Amazonas Energia. A operação foi viabilizada pela Medida Provisória 1.232/2024, que flexibilizou regras para possibilitar o acordo.

Na quarta-feira, a 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas (SJAM) determinou a prorrogação em 60 dias do prazo para conclusão da transferência de controle da distribuidora. O prazo anterior era até 31 de dezembro.