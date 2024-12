BC do México corta taxa de juros em 25 pb, de 10,25% para 10% e cita risco de tarifas

O BC do México disse que levará em conta a perspectiva de que os choques globais continuarão desvanecendo-se e os efeitos da debilidade da atividade econômica.

Nas decisões futuras, as autoridades pretendem considerar a incidência da postura monetária restritiva que foi mantida e a evolução da inflação ao longo do horizonte no que opera a política monetária.