BC: pacote de medidas fiscais não parece ter gerado impacto positivo na percepção e analistas

O Banco Central afirma, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, que o pacote fiscal apresentado pelo governo parece não ter gerado impacto positivo sobre a percepção de analistas do mercado acerca das contas públicas. O Questionário Pré-Copom (QPC) mostrou que os economistas esperam impacto menor do que o estimado pelo governo com as medidas.

"Em parte, essa reação está associada à avaliação de que as medidas fiscais são insuficientes", disse o BC. "Além disso, a projeção mediana de resultado primário do QPC não incorpora nenhum impacto das medidas, o que pode estar associado à visão de que o espaço aberto pelo corte de despesas obrigatórias será preenchido por despesas discricionárias."

O BC avalia que a meta fiscal de 2024 - de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos - tende a ser cumprida dentro do limite inferior. Mesmo assim, "o quadro fiscal demanda atenção", segundo a autarquia. Há incertezas sobre o cumprimento das metas fiscais nos próximos anos e para a trajetória da dívida pública.