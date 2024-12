Bolsas da Ásia fecham em queda após Fed entregar 'corte hawkish' de juros e BoJ manter política

Por André Marinho

São Paulo, 19/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam, no geral, em queda hoje, após o Federal Reserve (Fed) sinalizar intenção de desacelerar o relaxamento monetário depois de cortar juros pela terceira vez seguida. Investidores absorveram também a decisão do Banco do Japão (BoJ) de deixar a política inalterada.

"O FOMC entregou um corte hawkish", resume o BMO Capital Markets, em referência a sigla para Comitê Federal de Mercado Aberto. O banco central americano cumpriu as expectativas ao diminuir a taxa básica em 25 pontos-base, mas assustou investidores ao projetar apenas duas reduções para 2025.