Campos Neto: há riscos que estão se materializando, mas permanecem no balanço

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, relatou nesta quinta-feira, 19, que uma das discussões do Comitê de Política Monetária (Copom) é sobre a materialização de riscos que, segundo ele, nunca é binária. "Não tem uma materialização que é ou não é, mas vai entrando no preço à medida que aconteça", disse durante entrevista coletiva sobre o Relatório Trimestral de Inflação, o último compromisso público do qual deve ter participado ainda à frente do BC.

Como exemplo de fatores binários, Campos Neto citou a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Ele foi eleito, então isso aconteceu e a gente não pode ter uma incerteza em relação à eleição, porque ele já foi eleito", disse.

O presidente do BC complementou o raciocínio dizendo que, por outro lado, em relação às políticas americanas, ainda pode haver incertezas. "Existe uma incerteza sobre a desaceleração (da atividade) dos Estados Unidos e, à medida que o tempo vai passando, vamos tendo menos incertezas", pontuou.