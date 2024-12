CVM diz que foi notificada sobre pedido da AGU para apurar fake news sobre Galípolo

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta quinta-feira, 19, que foi notificada sobre o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para que sejam instaurados procedimentos administrativos para investigar fake news publicadas em redes sociais com falsas falas do diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

"A CVM informa que foi cientificada do assunto em questão e tomará as medidas cabíveis oportunamente. A Autarquia não comenta casos específicos", disse em nota enviada a pedido do Broadcast.

No início da manhã, a AGU informou que o pedido diz respeito a "possíveis crimes contra o mercado de capitais a partir da veiculação, em rede social, de desinformação".