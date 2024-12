Galípolo destaca generosidade de Campos Neto na transição da presidência do BC

"Quero só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC. Eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com preocupação em relação ao País, sempre, sempre, pensando o que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente. E é um orgulho para mim poder passar por essa transição, na primeiro teste aqui da autonomia do BC", afirmou o diretor.