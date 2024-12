Lira diz que Câmara 'resolve hoje' votações do pacote fiscal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse há pouco que a Casa "resolve hoje" a votação do pacote de ajuste fiscal do governo com apreciação do projeto de lei e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que compõem as medidas. Lira também disse não acreditar que as matérias fiquem para o ano que vem, já que há boa vontade por parte do Senado em apreciar os textos.

"Há boa vontade do Senado, dita pelo presidente da Casa (Rodrigo Pacheco), inclusive com possibilidade de chamar sessão ao sábado (...) E na Câmara hoje resolve. Nós não vamos ter outra maneira a não ser saber daqui a pouco qual é o quórum de votação do PL e da PEC. Com a aprovação, os dois seguirão, como seguiu ontem o PLP, para o Senado Federal", disse ele aos jornalistas.

Lira se reúne agora com líderes antes da votação das propostas em plenário.