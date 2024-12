Lote 6 era o mais desafiador, mas modelo é equilibrado, afirma governador do PR

O Lote 6 do Paraná, leiloado nesta quinta-feira, 19, é o mais desafiador do grupo de rodovias do Estado, segundo o governador paranaense Ratinho Junior. No entanto, o político avalia que o modelo da concessão é bem equilibrado, garantindo as obras e melhorias.

O político minimizou o fato do certame ter contado com apenas uma concorrente, destacando os R$ 20 bilhões previstos em investimentos.

A proposta única, ofertada pela EPR, apresenta um desconto de apenas 0,08% em relação à tarifa máxima de pedágio estipulada.