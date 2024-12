Núcleo do PCE nos EUA sobe a ritmo anualizado de 2,2% no 3º tri

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 2,2% no terceiro trimestre, conforme leitura final do Departamento de Comércio dos EUA, divulgada nesta quinta-feira, 19. O resultado veio em linha com a estimativa inicial e representa uma desaceleração depois da alta de 2,8% no segundo trimestre.

O índice cheio do PCE, que avançou 1,5% no terceiro trimestre, também desacelerou após avançar 2,5% no segundo trimestre.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).