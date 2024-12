PIB brasileiro está acima da linha de tendência e com alguma aceleração na ponta, diz Guillen

Ele pontuou que os componentes mais cíclicos, mais sensíveis ao ciclo, seguiram apresentando crescimento forte, com destaque para crédito, transferências e mercado de trabalho, além do consumo das famílias. "O lado da formação bruta de capital fixo vem crescendo em ritmo forte nos últimos trimestres, quando você coloca numa perspectiva mais longa, pensando sobre taxa de investimento em relação a PIB, está mais baixo do que o patamar médio desde 1996", disse.

Acrescentou ainda que observando o desempenho do quarto trimestre não há sinais claros de uma desaceleração relevante. Foi essa percepção de resiliência que motivou o BC a revisar as projeções do PIB para este ano.

Mercado de trabalho aquecido

O diretor de Política Econômica do Banco Central reiterou que o cenário do mercado de trabalho brasileiro segue aquecido neste ano. "O mercado de trabalho seguiu aquecido nos últimos meses, com a taxa de desocupação no mínimo histórico e geração de empregos em patamar elevado. A geração de empregos formais está rodando em níveis que são acima do que seria compatível com manutenção de desemprego, taxa de participação", observou.

Segundo ele, apesar das contratações fortes, é observada alguma desaceleração do rendimento. "A desaceleração se dá mais no rendimento real do que no rendimento nominal, sugerindo que você tem algum impacto das surpresas inflacionárias sobre a dinâmica", disse.

Atividade em 2025 com reflexo do aperto monetário