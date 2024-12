Projeção de crescimento do saldo total de crédito de 2024 passa de 11,1% para 10,6%, diz BC

O Banco Central (BC) reduziu sua projeção de crescimento do saldo total de crédito do Brasil em 2024, de 11,1% para 10,6%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, divulgado nesta quinta-feira, 19. A autarquia também alterou a estimativa para 2025, de 10,3% para 9,3%

O BC ajustou a projeção de aumento do saldo de operações de pessoas físicas este ano, de 12,0% para 11,7%. A projeção para empresas passou de 9,7% para 8,8%. Para 2025, essas estimativas passaram de 10,8% para 10,0%, e de 9,5% para 9,0%, respectivamente.

A previsão de crescimento do saldo do crédito livre passou de 10,5% para 10,4% em 2024, com as mudanças nas estimativas para pessoas físicas (12,0% para 11,5%) e empresas (8,5% para 9,0%). Para o ano que vem, o BC espera que o saldo do crédito livre deve crescer 9,6%, ante 10,2% na estimativa anterior, considerando as projeções para pessoas físicas (11,0% para 10,0%) e jurídicas (seguiu em 9,0%).