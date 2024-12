Apostas de corte de juros em 25 pb ou 50 pb pelo Fed em 2025 seguem divididas após dados

O mercado continua dividido entre um corte acumulado de 25 pontos-base (pb) ou de 50 pb em 2025 pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mostra a plataforma de monitoramento do CME Group, após uma série de dados econômicos divulgados nesta manhã, que incluem inflação pelo (PCE), consumo, renda e sentimento do consumidor - todos apontando avanço aquém do esperado.

Por volta das 13h05 (de Brasília), a chance estimada de os juros nos EUA fecharem 2025 entre 4% e 4,25% era de 33,9% e a de estarem entre 3,75% e 4% eram de 31,1%. Antes dos dados, os números eram de 33,6% e 31,2%, respectivamente. Nesta semana, o Fed cortou os juros em 25 pontos-base, para o intervalo de 4,25% a 4,50%, como esperado.

Para a reunião de janeiro, as apostas permaneceram inalteradas, com as chances de manutenção da taxa em 89,3% e para um corte de 25 pontos-base a 10,7%. No acumulado até maio, a curva registrou um pequeno aumento na chance de manutenção, a 38,4% - ante 37,5% antes dos dados -, e uma ligeira redução de corte de 25 pb, de 47,2% para 47,1%.