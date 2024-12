BC já vendeu 4,62% das reservas em leilões à vista em dezembro, 4ª maior liquidação desde 1999

O Banco Central já liquidou 4,62% das suas reservas internacionais em leilões à vista de dólares apenas em dezembro, a quarta maior venda proporcional em um único mês da história do regime de câmbio flutuante. Essa razão só é menor do que venda a vista em abril de 1999 (9,66%), março de 1999 (5,62%) e setembro de 2002 (5,20%).

Nesses meses, as reservas cambiais do País somavam entre US$ 34 bilhões e US$ 38 bilhões, ante os US$ 363,003 bilhões alcançados em novembro deste ano.

Em termos nominais, o BC liquidou US$ 16,760 bilhões no mercado à vista desde o último dia 12.