Bolsas da Europa têm perdas robustas após Trump ameaçar UE com tarifas e amplificar cautela

Durante a madrugada, Trump disse ter exortado a União Europeia (UE) a aumentar as compras de petróleo e gás americanos. "Caso contrário, são tarifas até o fim", avisou em publicação na rede Truth Social.

Em uma postagem separada, o republicano reiterou as exigências para a proposta de financiamento dos EUA, horas após a Câmara derrubar um projeto apoiado pelo presidente eleito. O prazo final para a aprovação do plano termina hoje à noite, o que amplia o risco de uma paralisação do governo.

Na visão da High Frequency Economics (HFE), a combinação de riscos fiscais com guerra comercial abre perspectivas de um horizonte de dificuldades à frente. "Ano que vem será uma época de muitos desafios para a economia global", resume a consultoria.

Para agravar o quadro, o Federal Reserve (Fed) sinalizou intenção de desacelerar o ritmo de cortes de juros em 2025, em meio a sinais de resiliência da inflação. Nas próximas horas, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA deve fornecer mais pistas nesse sentido.

Mais cedo, investidores absorveram dados europeus. As vendas no varejo do Reino Unido subiram menos que o esperado em novembro, enquanto a inflação ao produtor (PPI) anual da Alemanha retornou ao terreno positivo pela primeira vez desde junho de 2023.

No horário citado acima, a Bolsa de Frankfurt caía 1,17%, sob o peso de Deutsche Bank (-3,40%), que afirmou esperar impacto contábil de 310 milhões de euros de uma disputa legal na Polônia, segundo a Reuters. Entre outras praças, Londres perdia 0,64%, Paris cedia 1,18%, Lisboa recuava 1,07% e Milão baixava 1,32%.