Cautela externa impede Ibovespa de se empolgar após aprovação do pacote fiscal no Congresso

A ligeira baixa do Ibovespa vai na contramão do alívio módico no dólar à vista, em meio a novos do Banco Central e após a aprovação do plano fiscal. Já os juros futuros avançam em meio à divulgação das condições dos leilões de compra e venda de títulos públicos e com o mercado insatisfeito com a desidratação das medidas do pacote fiscal já aprovadas pela Câmara e Senado.

No exterior, os índices futuros de ações em Nova York caem diante do risco crescente de paralisação do governo americano, após a Câmara dos Estados Unidos rejeitar uma proposta de financiamento. As bolsas europeias também cedem ainda refletindo novas ameaças de tarifas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Neste ambiente, o petróleo tem desvalorização em torno de 0,90%, pesando nas ações da Petrobras. ON perdia 0,45% e PN, de 0,03% por volta das 11 horas. Hoje a Petrobras fará o pagamento da segunda parcela dos proventos aprovados pelo conselho de administração da empresa.

Na China, o banco central manteve os juros no nível atual. Por lá, o minério de ferro fechou em baixa de 0,77% em Dalian hoje. Vale cedia 0,35% e contaminava as demais ações do setor de metais, com exceção de CSN ON, que subia 0,43%.

Aqui, as incertezas não foram dizimadas após o pacote de contenção de gastos enviado ter sido aprovado na noite de ontem pelo Congresso. Isso porque houve mudanças em 19 textos dos três projetos apresentados pelo Executivo para manter o arcabouço fiscal de pé. Agora só precisa de mais uma apreciação no Senado, o que deve acontecer hoje.

"Se levarmos em consideração as alterações realizadas pelos congressistas e as chances de materialização das medidas, o potencial impacto nas despesas ficaria em torno de R$ 40 bilhões para 2025 e 2026", calcula a LCA Consultores, lembrando em relatório que o governo estimava R$ 71 bilhões.