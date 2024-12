Confiança da indústria tem queda generalizada em dezembro, aponta CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) diminuiu em dezembro em 27 do total de 29 setores e em todas as regiões do Brasil, de acordo com balanço da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado nesta sexta-feira, 20. A entidade fala "queda generalizada" no mês em diferentes segmentos da indústria extrativa, extração de minerais não metálicos e outros da indústria de transformação.

A medida utilizada pela CNI, na pesquisa, varia de zero a 100 pontos, sendo 50 a linha divisória entre expectativas positivas e negativas. A quantidade de segmentos com falta de confiança (abaixo de 50 pontos) era apenas 2 em novembro. Agora em dezembro, são 17 setores. A entidade cita "maior disseminação de pessimismo" desde maio de 2023.

Do total de 29, apenas 11 segmentos seguem confiantes (acima de 50). "Isso é explicado muito por conta das incertezas quanto ao andamento do ajuste fiscal no país e seus impactos, tanto em juros quanto em câmbio, que afetam bastante as empresas", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.