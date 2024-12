Confiança do consumidor cai 3,6 pontos em dezembro ante novembro, para 92 pontos, revela FGV

Entre as expectativas, o item que mede as finanças futuras das famílias deu a maior contribuição para a queda da confiança no mês, ao diminuir 8,3 pontos, para 98,8 pontos. O item que mede o ímpeto de compras de bens duráveis caiu 2,5 pontos, para 94,3 pontos, e o que avalia as perspectivas para a situação futura da economia recuou 3,3 pontos, para 102,8 pontos, quarta queda consecutiva.

Quanto ao momento atual, a percepção sobre as finanças pessoais das famílias caiu 2,0 pontos, para 74,2 pontos, e a percepção sobre a economia local diminuiu 0,8 ponto, para 92,0 pontos.

Houve piora na confiança em três das quatro faixas de renda familiar em dezembro. O índice passou de 101,8 pontos em novembro para 91,4 pontos em dezembro entre as famílias com renda até R$ 2.100, queda de 10,4 pontos, enquanto as famílias com rendimentos entre R$ 2.100,01 até R$ 4.800 tiveram elevação de 0,1 ponto na confiança, de 91,8 pontos para 91,9 pontos. O indicador passou de 93,9 pontos para 92,7 pontos entre as famílias com renda entre R$ 4.800,001 e R$ 9.600, redução de 1,2 ponto, e saiu de 96,8 pontos para 91,9 pontos, recuo de 4,9 pontos, no grupo com renda acima de R$ 9.600,01.

"A queda da confiança ocorre em três das quatro faixas de renda influenciada por uma deterioração nas expectativas para os próximos meses. Nas avaliações sobre o momento atual, apenas consumidores das duas faixas de menor poder aquisitivo apresentaram queda em dezembro, influenciados pela piora na situação financeira atual da família.", explicou a FGV.

A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 17 de dezembro.