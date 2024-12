Correção: Preço do frete por quilômetro fecha novembro em R$ 6,50, maior valor em 2024, diz IFR

A matéria publicada na quinta-feira, 19, informou incorretamente no título e no primeiro parágrafo o nome da Ticket Log. O correto é índice de Frete Edenred Repom (IFR). Segue a nota corrigida.

O preço médio do frete por quilômetro rodado registrou alta de 1,56% em novembro, fechando o mês a R$ 6,50, maior valor registrado em 2024, após ter caído em outubro, atingindo R$ 6,40 no mês anterior. É o que aponta o Índice de Frete Edenred Repom (IFR).

Um dos principais motivos para o aumento é a alta registrada no preço médio do diesel: o preço do tipo comum do combustível encerrou novembro em uma média de R$ 6,15, registrando alta de 0,65% na comparação com o encerramento do mês anterior. Outro aumento foi registrado para o diesel S-10, que fechou o mês a R$ 6,21, com alta de 0,49% no mesmo período, segundo dados do IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log)