Em almoço com ministros, Lula indica que quer pacificação com mercado e que entende juro alto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou, em almoço com ministros nesta sexta-feira, 20, que quer uma espécie de pacificação entre seu governo e o mercado financeiro. Em uma inflexão de discurso, ele disse entender o motivo de as taxas de juros estarem altas - apesar de se incomodar com elas. Também mencionou que o governo não pode gastar mais do que arrecada.

Lula deu as indicações em pronunciamento que fez no evento, fechado à imprensa, no Palácio da Alvorada.

As informações apuradas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) contemplam o sentido das declarações, não as palavras exatas usadas pelo presidente.