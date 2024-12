Em nota, CNI diz que questão fiscal traz preocupação, mas que não há motivos para alarde

"Ainda que a projeção aponte para um déficit fora da banda de tolerância de 0,25% do PIB, a CNI entende que o cumprimento da meta é exequível, dependendo de um contingenciamento totalmente viável do orçamento", disse a CNI.

A Confederação pondera ainda que, embora a alta do dólar possa beneficiar as exportações, por exemplo, a desvalorização do real "impõe efeitos negativos sobre o setor produtivo".

"Com o dólar mais alto, sobem também os custos para essas empresas, o que pode encarecer os produtos aos consumidores finais", avaliou a CNI.