Haddad: crítica de que governo só buscava alavancar receitas foi desmentida pelo pacote

Haddad argumentou que não deixou ao sucessor a obrigação de pagar o que ele se comprometeu a fazer quando era ministro da Educação e fez o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o contrário do que aconteceu com as mudanças feitas na administração Bolsonaro, segundo ele.

O ministro estimou que o Fundeb deve superar a marca de R$ 60 bilhões em 2026.

Também citou outras medidas do governo anterior, como a "PEC Kamikaze", dos precatórios e as leis complementares sobre ICMS. "Tudo isso tivemos de honrar no primeiro ano de governo e estamos honrando até agora e faremos até 2026" ,disse.