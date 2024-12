Haddad: sem FCDF, potência de pacote cai de R$ 71,9 bi para R$ 70 bi até 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta de alterar a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), como sugerido no pacote fiscal, foi saudável. A retirada do tema, no entanto, não afetará a potência das medidas, já que o impacto econômico, segundo ele, foi reduzido de R$ 71,9 bilhões em dois anos para R$ 70 bilhões, conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Haddad ponderou, inclusive, que o governo do Distrito Federal é o ente que mais ganha com a reforma tributária, com a mudança da cobrança para o destino.

"Entendemos que trazer [o FCDF] para o arcabouço era saudável", disse ele.

De acordo com o ministro, após a aprovação de todas as medidas pelo Senado, o governo deve divulgar uma planilha para detalhar "a potência do pacote", reforçando mais uma vez que não houve desidratação.