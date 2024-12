Iguatemi compra shoppings Paulista e Higienópolis da Brookfield por R$ 2,5 bi

A empresa de shopping centers Iguatemi anunciou ter fechado um acordo para a compra da fatia da Brookfield nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, em São Paulo. O preço estabelecido no memorando de entendimento é de R$ 2,585 bilhões, sendo 70% à vista, pagos na data do fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pela variação do CDI. No Pátio Paulista, a fatia da Brookfield é de 55,9%, e no Higienópolis, de 50,1%.

O negócio será feito em parceria com o fundo BB Premium Malls, sob gestão da BB Asset, que fará um investimento total de R$ 800 milhões. Outros sócios dos empreendimentos, com direito de preferência na compra dos ativos, também fazem parte do acordo.

Ainda de acordo com o fato relevante, com a assinatura do memorando, "as partes negociarão de "boa-fé" os termos e condições dos documentos definitivos necessários à conclusão da operação, incluindo, mas não se limitando, o contrato de compra e venda referente às participações societárias, que deverão ser contratados até a data limite de 30 de janeiro de 2025.