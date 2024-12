Lula diz que Galípolo será o presidente do BC com mais autonomia que a instituição já teve

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo ao lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e disse que ele será o chefe da autarquia com "mais autonomia" que a instituição já teve. Em uma mensagem de apoio à futura gestão de Galípolo, Lula disse que o futuro presidente do BC assumirá o cargo por uma "relação de confiança minha e de toda a equipe do governo".

"Eu quero te dizer que você será, certamente, o mais importante presidente do Banco Central que esse País já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve", comentou Lula em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 20. "Quero que você saiba que jamais, jamais, haverá da parte da Presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central", complementou.

O chefe do Executivo federal promoveu um almoço de final de ano com seus ministros e líderes do governo. Galípolo também participou do encontro. Nas redes sociais, Lula publicou um vídeo ao lado de Galípolo e dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa.