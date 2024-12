Preços da cebola e do tomate sobem nos mercados atacadistas em novembro, aponta Conab

Conforme a Conab, depois de dois meses de alta, o preço do tomate em novembro voltou a cair. Na média ponderada, a redução foi de 5,27%, na comparação com a média de outubro. A oferta foi suficiente para atender a demanda, não gerando pressões na cotação.

Em contrapartida, alface, cenoura e batata encareceram no mês passado. A alta na média de preços da folhosa chegou a 43,91%. "As chuvas mais constantes nas áreas produtoras, com a possibilidade de o produtor controlar o montante a ser enviado ao mercado e, também, com as precipitações dificultando a colheita e o transporte, refletiram-se na oferta menor e pressão sobre os preços", disse a Conab.

No caso da cenoura, a elevação alcançou 11,58% na média ponderada, motivada pela menor quantidade da raiz registrada nos mercados atacadistas. Mesmo com o incremento, as cotações nos mercados atacadistas continuam nos mais baixos níveis do ano e inferiores ao mesmo período de 2023.

A batata registrou uma elevação menos expressiva, atingindo variação positiva de 3,55% na média ponderada. A menor oferta em novembro explica a alta de preço na maioria e nas maiores Ceasas analisadas. No entanto, a intensificação da safra das águas neste início de dezembro vem provocando queda de preço na maioria das Ceasas.

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

Frutas