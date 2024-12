Revisão de gastos deve ser rotina, não deveria ser extraordinário e surpreendente, diz Haddad

Ele também voltou a afirmar que, quando o pacote foi apresentado pelo governo, as projeções de economia de algumas eram bastante tímidas, menos da metade do anunciado pela Fazenda. Mas algumas correções começaram a ser feitas, a começar por um "grande banco" que chegou em um número mais próximo da equipe econômica. "Entendemos que de um lado os cálculos estavam subestimados e de outro desconsideravam alguns aspectos do pacote que tinham efeito fiscal que não estavam na planilha. Isso acaba contribuindo para esclarecer o impacto que essas medidas terão", disse.

O ministro afirmou ainda que a equipe está trabalhando no Senado para manter os mesmos textos aprovados pela Câmara, e que vai continuar trabalhando nessa direção. "O trabalho aqui é permanente", garantiu.