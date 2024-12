Robin Brooks afirma que Brasil superar Colômbia no carry trade não é "nada do que se orgulhar"

O economista do Brookings Institute, Robin Brooks, afirmou em publicação no X, antigo Twitter, que o Brasil superou nesta semana a Colômbia como a moeda com o maior carry trade na América Latina e "não há nada do que se orgulhar aqui".

"Isso é reflexo da perda de confiança nos mercados, o que forçou o Banco Central a aumentar a taxa de juros para evitar que o real entrasse em uma espiral de desvalorização", detalha Brooks.

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em um ponto porcentual, a 12,25%, e sinalizou mais duas altas de mesma magnitude para as reuniões de janeiro e março. Entre os fatores mencionados pelo Banco Central para justificar a elevação da taxa de juros está a depreciação cambial.