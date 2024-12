Abono salarial PIS-Pasep 2024: prazo para sacar termina nesta semana; veja quem tem direito

- Quanto recebe: o valor dependerá do número de meses trabalhados, variando de R$ 118 (um mês) a R$ 1.412 (12 meses).

- Quando recebe: o pagamento do sétimo e último lote do abono salarial PIS/Pasep de 2024, referente ao ano-base de 2022, começou no dia 15 de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. A data limite para consulta e fazer o saque é no dia 27 de dezembro. Não só os nascidos em novembro e dezembro têm direito a fazer o saque até o dia 27 de dezembro, mas todos aqueles que têm direito ao benefício, segundo a resolução 993 de 13 de dezembro de 2023 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

- Como receber: trabalhadores da iniciativa privada recebem depósito feito pela Caixa; e os servidores públicos, em suas contas no Banco do Brasil ou no número do PIX cadastrado.. Neste ano, conforme o MTE, têm direito ao abono funcionários da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante ao menos 30 dias em 2022 e que receberam até dois salários-mínimos por mês.

O que acontece com quem não sacar dentro do prazo?

Após 27 de dezembro, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de acordo com as regras do programa. Após isso, para recuperar o benefícios, terá de ser feito um processo via canais do Ministério do Trabalho, como o ALÔ TRABALHO (Disque 158) ou uma unidade regional de atendimento do MTE. Para quem pediu a revisão do abono salarial por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos mensalmente, todo dia 15 ou no primeiro dia útil subsequente.

O saque do PIS (Programa de Integração Social) é automático para as pessoas que possuem conta corrente ou poupança na Caixa, conforme o calendário de pagamentos. Se não tem conta, é possível solicitar os valores por meio do aplicativo Caixa TEM ou pelos demais canais de pagamento do banco (agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e Caixa Aqui).