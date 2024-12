Argentina: Merval fecha em baixa e interrompe quatro ganhos seguidos

O índice Merval caiu 0,8% na sessão desta sexta-feira, 27, colocando uma pausa à série de quatro altas seguidas.

Entre as empresas locais com valor de mercado de pelo menos 500 bilhões de pesos argentinos (US$ 485,9 milhões), a Molinos Rio de la Plata foi a mais penalizada, caindo 5,0%, seguida pelas ações da Molinos Agro, que caíram 4,1%. As ações da MetroGas recuaram 3,5%.

A Camuzzi Gas Pampeana foi a maior líder durante a sessão, subindo 8,3%, e o Capex subiu 2,7%. Importação e Exportação Patagônia teve alta de 2,4%.