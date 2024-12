Juros mais curtos têm alívio com IPCA-15 e nos longos, viés é de alta

Os juros futuros curtos caem ao redor de 10 pontos-base na manhã desta sexta-feira, 27, após o alívio com o IPCA-15 de dezembro abaixo da mediana estimada, enquanto os médios têm leve recuo e os longos exibem viés de alta, em meio ao avanço do dólar e do rendimentos dos Treasuries. Às 9h34 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava na mínima de 15,320%, de 15,370% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 15,615%, de 15,637%, e o vencimento para 2029 subia para 15,310%, de 15,274% no ajuste anterior.