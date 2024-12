Bolsas da Europa operam com variações modestas, em último dia de pregão cheio antes do feriado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/12/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta segunda-feira, no último dia de pregão cheio antes do feriado de ano-novo.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,20%, a 506,17 pontos.