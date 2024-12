Congresso sobre filantropia destacará equidade e desconcentração de recursos sociais

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), referência nacional em fortalecimento do Investimento Social Privado (ISP), realiza seu congresso bianual em 2025 na cidade de Fortaleza (CE) entre os dias 7 e 9 de maio. O congresso é considerado o maior evento sobre filantropia da América Latina. As inscrições já estão abertas.

O tema do Congresso Gife 2025 será 'Desconcentrar Poder, Conhecimento e Riqueza', com destaque para discussões sobre equidades e desconcentração de investimentos filantrópicos. A pesquisa 'Olhares do ISP: reflexões e análises à luz do Censo GIFE' deste mês de dezembro ressalta a concentração de pessoas brancas em espaços de tomada de decisão, como os conselhos deliberativos e o quadro de lideranças executivas das organizações do ISP. Ao tratar do poder de decisão de negros e indígenas nestes conselhos, o mais recente Censo Gife constatou, em números, o baixo volume de recursos sobre os quais esse grupo de pessoas têm poder decisório: equivale a apenas 17% do total movimentado por instituições que têm este tipo de instância colegiada.

"Em 2025, o propósito do Congresso é dar um passo a mais na direção de um campo comprometido com efetivas transformações sociais e o desenvolvimento sustentável", destaca o secretário-geral do Gife, Cassio França. "Não se pode mais ignorar questões que demarcam as brutais desigualdades em nossa sociedade, principalmente de raça e gênero. É urgente a busca de condições para um planeta mais equânime e habitável", emenda França, ao observar que esta 13ª edição será a primeira fora de São Paulo após 15 anos.