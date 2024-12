Dólar salta 27% em 2024 e real tem pior ano desde 2020

A avaliação de analistas é de que a liberação parcial de emendas parlamentares, autorizada pelo ministro do STF Flávio Dino, não aliviou muito as preocupações no mercado com a votação do orçamento do ano que vem, na volta do recesso legislativo em Brasília.

O gerente da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo, observa que o BC tomou cuidado de realizar o leilão à vista apenas após a formação da Ptax para não interferir na briga entre comprados e vendidos. Ele considera, porém, que, na prática, a atuação da autoridade monetária tem sido de apenas secar gelo.

Somando a intervenção desta segunda-feira, o BC colocou neste mês US$ 21,575 bilhões em leilões à vista, a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime de câmbio flutuante.

Superou, assim, com folga março de 2020, na chegada da pandemia ao País, quando foram vendidos US$ 12,054 bilhões pela autoridade monetária. Mesmo com essa injeção recorde no mercado, a valorização do dólar frente ao real só não foi maior do que a alta de 27,53% mostrada pela divisa ante o peso argentino.

As ações do BC se deram em meio ao estresse gerado pela frustração com as medidas de ajuste fiscal lançadas pelo governo, que foram acompanhadas pelo anúncio, com compensação incerta, da isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil.

Embora a segunda pior divisa entre as mais líquidas, a forte valorização do dólar não ficou restrita ao mercado brasileiro e ao argentino. A divisa dos Estados Unidos subiu 24% ante o rublo, 21% contra o peso mexicano e 20% em relação à lira turca.