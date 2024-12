Previsão de alta do PIB de 2024 segue em 3,49% no relatório Focus do BC

A mediana das previsões do relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 seguiu em 3,49%. Um mês antes, a estimativa era de 3,22%. Considerando apenas as 66 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção continuou em 3,50%.

A estimativa intermediária para 2025 passou de 2,02% para 2,01%, contra 1,95% um mês antes. Levando em conta apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana continuou em 2,00%.

Os economistas do mercado revisaram a projeção de crescimento da economia para 2026, passando de 1,90% para 1,80%. Para 2027, a estimativa permaneceu em 2,0%, como já está há 75 semanas.