Aeroporto de Guarulhos bate recorde de passageiros em 2024, com 43,6 milhões de pessoas

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou em 2024 um novo recorde histórico de passageiros transportados, somando 43,6 milhões de viajantes, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, 1º.

O recorde anterior de passageiros havia sido registrada em 2019, quando 43 milhões de pessoas desembarcaram ou embarcaram pelo aeroporto em Guarulhos, conhecido também pela sigla GRU.

Apenas no mês de dezembro foram transportados 3,9 milhões passageiros em cerca de 22,3 mil pousos e decolagens, segundo o comunicado. Os números foram impulsionados pelas festas de fim de ano que movimentaram 8% a mais de pessoas no aeroporto na comparação com a média dos demais meses do ano.