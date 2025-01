Febraban: previsão para crescimento do crédito em 2025 cai de 9,3% para 9%

Os bancos esperam crescimento menor do crédito em 2025, em meio à alta de juros e expectativa de inadimplência um pouco mais alta este ano, mostra a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgada nesta quarta-feira, 1º. A grande maioria dos participantes (84,2%) aguarda uma desaceleração do ritmo de crescimento dos empréstimos já neste primeiro semestre.

A piora das condições macroeconômicas na reta final de 2024 fez os bancos revisarem para baixo as expectativas do crédito para 2025. A expansão da carteira dos bancos deve ficar em 9% em 2025, segundo a pesquisa divulgada hoje, abaixo da estimativa de 9,3% da pesquisa anterior, feita em novembro. O número representa também uma desaceleração em relação ao crescimento esperado para 2024, que deve ficar em 10,5%.

"Começamos o ano com as expectativas de crédito recalibradas diante do cenário macroeconômico mais desafiador que se desenha, com maior aperto monetário para conter a inflação e seu reflexo direto na atividade", avalia o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, em nota à imprensa.